«Аталанта» не выиграла у «Торино» – 1:1. Джимшити и Марипан забили
«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» (1:1) в 23-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 35-й счет открыл защитник хозяев Берат Джимшити. На 40-й ответил Гильермо Марипан.
«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 3-е место. «Торино» сейчас идет 11-м, имея 27 баллов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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