Чемпионат Греции. ПАОК Оздоева проиграл АЕК из-за дубля Ламелы. Спортс’’ показывал матч
ПАОК проиграл дома АЕК в 21-м туре Суперлиги Греции.
Спортс’’ показывал игру в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.
АЕК поднялся на 2-е место в Суперлиге Греции, ПАОК остался 4-м. Теперь между командами 6 очков.
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева выиграла один из последних пяти матчей чемпионата (кроме того, трижды проиграла и один раз сыграла вничью), АЕК одержал четвертую победу в пяти матчах чемпионата в 2025-м.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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