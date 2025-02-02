Чемпионат Греции. ПАОК Оздоева проиграл АЕК из-за дубля Ламелы. Спортс’’ показывал матч

ПАОК проиграл дома АЕК в 21-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ показывал игру в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

АЕК поднялся на 2-е место в Суперлиге Греции, ПАОК остался 4-м. Теперь между командами 6 очков.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева выиграла один из последних пяти матчей чемпионата (кроме того, трижды проиграла и один раз сыграла вничью), АЕК одержал четвертую победу в пяти матчах чемпионата в 2025-м.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции