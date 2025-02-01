«Если тренером «ПСЖ» станет Семак – это будет выглядеть как какое-то пари. Но Сергей играл за клуб – это может приблизить к работе в Париже». Журналист L’Equipe о тренере «Зенита»

Журналист L’Equipe ответил, может ли Сергей Семак возглавит «ПСЖ».

– В 2005-2006 годах в «ПСЖ» играл нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который стал чемпионом России уже 6 раз подряд. Есть хотя бы маленькая вероятность, что когда-нибудь Семак возглавит «ПСЖ»?

– Ох, это очень интересно. Помню, что я пытался поговорить с Семаком пару лет назад, когда писал какую-то статью. Но я не смог с ним связаться.

Ну, не знаю. Никогда не говори «никогда». Но сейчас у «ПСЖ» есть Луис Энрике с контрактом до 2027 года. И руководство клуба рассчитывает на долгосрочное сотрудничество, на выстраивание стратегии.

Можно сказать, что сейчас Энрике – главная звезда «ПСЖ ». Но никто не знает, что будет в будущем. Как вы правильно отметили, Семак играл в «ПСЖ» – это может теоретически приблизить его к работе в Париже. Но в целом все будет зависеть от того, что он сможет предложить боссам «ПСЖ» с футбольной точки зрения.

Конечно, это будет удивительное назначение, потому что сейчас руководству «ПСЖ» нужны не только топ-тренеры, но и те специалисты, которые предлагают свою программу развития, свою стратегию. Для этого необязательно достигать высочайших результатов. Примеры – Почеттино и Гальтье.

Но в остальном «ПСЖ» приглашал специалистов с большим именем, тех, кто достиг огромных успехов.

Так что если следующим тренером «ПСЖ» будет Семак – это будет выглядеть как какое-то пари, сложно будет воспринять это серьезно.

Но в будущем если Семак поработает в Испании или Италии, например, добьется там каких-то результатов, то почему нет? В таком случае это будет более вероятным, – сказал журналист L’Equipe Жозе Барросо.