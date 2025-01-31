РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед «Оренбургом» по трансферу Веры

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры).

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года», – говорится в заявлении РФС.