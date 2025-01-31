РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед «Оренбургом» по трансферу Веры
«Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» о применении запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры в отношении ФК «Химки» в целях обеспечения исполнения решения палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года (по заявлению ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры).
Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего определения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Оренбург», установленных решением палаты РФС по разрешению споров от 1 ноября 2024 года», – говорится в заявлении РФС.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий