«Лейпциг» включился в борьбу за Фаджоли. На хавбека «Юве» претендует «Фиорентина»
«Лейпциг» хотел бы арендовать Николо Фаджоли.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы «Ювентус» может получить предложение от немецкого клуба по полузащитнику.
Ожидается, что немцами будет предложена аренда с обязательством выкупа.
Аналогичное предложение может поступить со стороны «Фиорентины». Сейчас клуб ведет переговоры с игроком с целью достижения соглашения. После этого «Фиорентина» намерена обсудить вопрос с «Ювентусом».
В этом сезоне Фаджоли провел 17 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
«Фиорентина» договорилась об аренде Дзаньоло – «Аталанта» досрочно вернет вингера «Галатасараю». «Фиалки» также обсуждают с «Ювентусом» Фаджоли
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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