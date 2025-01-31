«Лейпциг» включился в борьбу за Фаджоли. На хавбека «Юве» претендует «Фиорентина»

«Лейпциг» хотел бы арендовать Николо Фаджоли.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы «Ювентус» может получить предложение от немецкого клуба по полузащитнику.

Ожидается, что немцами будет предложена аренда с обязательством выкупа.

Аналогичное предложение может поступить со стороны «Фиорентины». Сейчас клуб ведет переговоры с игроком с целью достижения соглашения. После этого «Фиорентина» намерена обсудить вопрос с «Ювентусом».

В этом сезоне Фаджоли провел 17 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .

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