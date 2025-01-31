«Факел» продал форварда Маркова «Уралу»
Евгений Марков покинул «Факел».
«Урал» активировал опцию выкупа в контракте нападающего Евгения Маркова. Футболист ответил согласием на предложение клуба из Екатеринбурга.
Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории «Факела».
Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Факела».
Марков присоединился к «Факелу» в 2022 году. С полной статистикой 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Факела»
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