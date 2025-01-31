«Факел» продал форварда Маркова «Уралу»

Евгений Марков покинул «Факел».

«Урал » активировал опцию выкупа в контракте нападающего Евгения Маркова . Футболист ответил согласием на предложение клуба из Екатеринбурга.

Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории «Факела».

Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Факела ».

Марков присоединился к «Факелу» в 2022 году. С полной статистикой 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .