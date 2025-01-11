Ольга Смородская: «Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть»

Ольга Смородская высказалась о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть. Команду начинают трясти в самые ответственные моменты.

Как только эта проблема решится, то чемпионство может прийти», — сказала бывший президент «Локомотива».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая «Зенит» при равенстве очков по дополнительным показателям.