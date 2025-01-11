Ольга Смородская: «Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть»
Ольга Смородская высказалась о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть. Команду начинают трясти в самые ответственные моменты.
Как только эта проблема решится, то чемпионство может прийти», — сказала бывший президент «Локомотива».
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая «Зенит» при равенстве очков по дополнительным показателям.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем