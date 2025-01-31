Градиленко о комментаторах: «95% ни черта не понимают, о чем вы вещаете. Говорите просто, не нужно профессиональных фраз. Приглашайте профессионала, то есть меня»

Дмитрий Градиленко раскритиковал работу современных комментаторов.

«Я могу делать все что угодно – тренировать, носить мячи, стирать манишки (улыбается). Копать могу, носить, рулить. Разговаривать могу хорошо. Комментировать матчи. Небольшая рекламная пауза. Уважаемые будущие работодатели! Кто хочет поднять свой рейтинг и просмотры, приглашайте профессионала, то есть меня.

Порой послушаешь, как комментируют футбол. Это же катастрофа! В футболе надо разбираться. Второе – для молодых комментаторов: поменьше штампов. Говорите на простом языке, и не нужно профессиональных фраз – третья часть поля, четвертая, полуфланги. Вас смотрят не 5% профессионалов, а 95% любителей футбола, которые ни черта не понимают, о чем вы вещаете.

Курьезный эпизод из медиафутбола: после матча ко мне подошла корреспондент, красивая девушка. Позадавала вопросы об игре, которая закончилась буквально пять минут назад, я ответил. И она закончила «включение» обращением к зрителям: «Оставайтесь самими собой!» Я в шоке, ржу. И таких берут на спортивный канал. Но она очень красивая, ха-ха!» – сказал бывший защитник «Спартака» и ЦСКА.