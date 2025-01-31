Градиленко о своем отлучении от футбола: «Я понял одно: против ветра ссать не надо. Мы живем в стране, где есть определенная система, и ее не сломать»

Дмитрий Градиленко высказался о своем отлучении от футбола.

В 2019 КДК РФС отстранил Градиленко, занимавшего должность директора «Урожая», от футбольной деятельности на один год.

Решение было принято по итогам скандала с подозрительным матчем «Чайка» – «Черноморец» (3:1) в Олимп-ПФЛ и последующими претензиями со стороны «Урожая».

Сообщалось, что Градиленко предложил тренеру «Черноморца» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой».

После отбытия дисквалификации экс-защитник ЦСКА и «Спартака» не занимал каких-либо официальных постов в клубах.

«Ну не так жестко — диссидент. Если бы меня не пускали на стадионы и вообще все – тогда возможно. А я хожу на матчи. Меня даже иногда – очень редко, правда – приглашают играть за ветеранов московского «Спартака », и на том спасибо.

Я просто понял одно: против ветра ссать не надо. Мы живем в такой стране, где есть определенная система, и ее не сломать. Я все думал: что такое система? А несколько лет назад понял. Что я сделал плохого, скажите?

Поисковик по запросу «Градиленко » выдает «договорной матч». А при чем тут я и договорной матч? Я свидетелем был!» – сказал Градиленко.