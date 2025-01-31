«Дженоа» арендовала Жана Онана у «Бешикташа» с правом выкупа. В 2023 году экс-кандидат в президенты стамбульцев заявлял, что клуб подписал его по ошибке, спутав с однофамильцем
«Дженоа» арендовала Жана Онана у «Бешикташа» с правом выкупа.
Клуб из Генуи объявил о переходе 25-летнего полузащитника из Камеруна.
Ранее он в основном выступал за клубы из Франции – «Лилль», «Бордо», «Ланс» и «Марсель».
В текущем сезоне игрок провел 3 матча в чемпионате Турции.
«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Дженоа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем