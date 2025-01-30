Зиеш перешел в катарский «Аль-Духайль». Экс-вингер «Челси» расторг контракт с «Галатасараем»

Хаким Зиеш продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Сегодня о подписании контракта с 31-летним вингером объявил «Аль-Духайль ».

Ранее Зиеш расторг контракт с «Галатасараем », за который в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. С подробной статистикой экс-игрока «Челси» можно ознакомиться здесь .

Фото: duhailsc.qa