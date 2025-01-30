Зиеш перешел в катарский «Аль-Духайль». Экс-вингер «Челси» расторг контракт с «Галатасараем»
Хаким Зиеш продолжит карьеру в чемпионате Катара.
Сегодня о подписании контракта с 31-летним вингером объявил «Аль-Духайль».
Ранее Зиеш расторг контракт с «Галатасараем», за который в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. С подробной статистикой экс-игрока «Челси» можно ознакомиться здесь.
Фото: duhailsc.qa
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аль-Духаиля»
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