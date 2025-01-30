«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона
Хаким Зиеш покинул «Галатасарай».
Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с 31-летним вингером по обоюдному согласию.
В текущем сезоне марокканец провел 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас. С подробной статистикой экс-игрока «Челси» можно ознакомиться здесь.
«Наполи» рассматривает Кьезу, Жегрову и Зиеша на замену Хвиче
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Галатасарая»
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