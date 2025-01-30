«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона

Хаким Зиеш покинул «Галатасарай».

Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с 31-летним вингером по обоюдному согласию.

В текущем сезоне марокканец провел 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас. С подробной статистикой экс-игрока «Челси» можно ознакомиться здесь .

«Наполи» рассматривает Кьезу, Жегрову и Зиеша на замену Хвиче