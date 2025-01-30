«Комо» Фабрегаса арендует Иконе у «Фиорентины» за 1 млн евро с опцией выкупа за 8 млн
«Комо» близок к подписанию Жонатана Иконе.
Полузащитник «Фиорентины» перейдет на правах аренды за 1 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сделка предусматривает право выкупа за 8 млн евро.
Иконе пройдет медосмотр в четверг.
В текущем сезоне Серии А игрок сыграл 14 матчей и результативными действиями не отметился.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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