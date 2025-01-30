У Ямаля 23 (10+13) очка в 28 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Аталанте»

Ламин Ямаль забил 10-й гол в сезоне.

Вингер «Барселоны» открыл счет в матче против «Аталанты» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

Сейчас на счету 17-летнего вингера «Барселоны» 10 голов и 13 результативных передач в нынешнем сезоне. Ямаль проводит 28-ю игру за клуб во всех турнирах.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь .