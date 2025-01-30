У Ямаля 23 (10+13) очка в 28 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Аталанте»
Ламин Ямаль забил 10-й гол в сезоне.
Вингер «Барселоны» открыл счет в матче против «Аталанты» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
Сейчас на счету 17-летнего вингера «Барселоны» 10 голов и 13 результативных передач в нынешнем сезоне. Ямаль проводит 28-ю игру за клуб во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем