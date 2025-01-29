«Сент-Этьен» арендовал Кардону у «Аугсбурга» с правом выкупа

«Сент-Этьен» объявил о возвращении Ирвена Кардоны.

Французский клуб арендовал 27-летнего форварда у «Аугсбурга ». Предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне испанец выступал за «Эспаньол » на правах аренды. На его счету 1 гол и 1 голевая передача в 16 играх Ла Лиги .

Это вторая аренда игрока в «Сент-Этьен ». В прошлом сезоне Кардона помог команде подняться в Лигу 1.

Фото: asse.fr/fr