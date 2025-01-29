«Сент-Этьен» арендовал Кардону у «Аугсбурга» с правом выкупа
«Сент-Этьен» объявил о возвращении Ирвена Кардоны.
Французский клуб арендовал 27-летнего форварда у «Аугсбурга». Предусмотрена опция выкупа.
В текущем сезоне испанец выступал за «Эспаньол» на правах аренды. На его счету 1 гол и 1 голевая передача в 16 играх Ла Лиги.
Это вторая аренда игрока в «Сент-Этьен». В прошлом сезоне Кардона помог команде подняться в Лигу 1.
Фото: asse.fr/fr
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Сент-Этьена»
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