«Дженоа» арендовала голкипера румынского «Рапида» Зигриста
«Дженоа» объявила о переходе Бенджамина Зигриста из румынского «Рапида».
32-летний голкипер присоединился к итальянской команде на правах аренды.
Зигрист провел 13 матчей в этом сезоне чемпионата Румынии, 8 из них – на ноль. Его статистика – здесь.
Фото: x.com/GenoaCFC
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Дженоа»
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