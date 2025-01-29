«Дженоа» арендовала голкипера румынского «Рапида» Зигриста

«Дженоа» объявила о переходе Бенджамина Зигриста из румынского «Рапида».

32-летний голкипер присоединился к итальянской команде на правах аренды.

Зигрист провел 13 матчей в этом сезоне чемпионата Румынии, 8 из них – на ноль. Его статистика – здесь .

Фото: x.com/GenoaCFC