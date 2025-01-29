«Майнц» объявил о переходе Нордена из «Монпелье». Контракт хавбека рассчитан до 2028-го
«Майнц» приобрел Арно Нордена из «Монпелье».
Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
26-летний полузащитник подписал контракт до 2028 года.
Фото: mainz05.de
В текущем сезоне Лиги 1 Норден забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 16 играх. Его подробную статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Майнца»
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