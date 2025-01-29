«Майнц» объявил о переходе Нордена из «Монпелье». Контракт хавбека рассчитан до 2028-го

«Майнц» приобрел Арно Нордена из «Монпелье».

Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

26-летний полузащитник подписал контракт до 2028 года.

Фото: mainz05.de

В текущем сезоне Лиги 1 Норден забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 16 играх. Его подробную статистику можно увидеть здесь .