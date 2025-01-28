«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа

Мергим Бериша перешел из «Хоффенхайма» в «Аугсбург».

«Фуггеры» объявили о подписании 26-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. У «Аугсбурга» есть право дальнейшего выкупа игрока.

Бериша уже играл за «Аугсбург » с 2022 по 2023 год.

В текущем сезоне Бундеслиги форвард провел 11 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.fcaugsburg.de/