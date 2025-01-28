«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
Мергим Бериша перешел из «Хоффенхайма» в «Аугсбург».
«Фуггеры» объявили о подписании 26-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. У «Аугсбурга» есть право дальнейшего выкупа игрока.
Бериша уже играл за «Аугсбург» с 2022 по 2023 год.
В текущем сезоне Бундеслиги форвард провел 11 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аугсбурга»
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