«Зальцбург» арендовал экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона» до конца сезона
Максимилиано Кофрие стал игроком «Ред Булл Зальцбург».
Австрийский клуб объявил о переходе 27-летнего защитника из «Клермона» на правах аренды до конца сезона.
Бельгиец был отозван из «Валенсии», где провел первую часть этого сезона. В рамках Ла Лиги он сыграл один матч.
Подробную статистику экс-игрока «Спартака» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зальцбурга»
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