«Зальцбург» арендовал экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона» до конца сезона

Максимилиано Кофрие стал игроком «Ред Булл Зальцбург».

Австрийский клуб объявил о переходе 27-летнего защитника из «Клермона» на правах аренды до конца сезона.

Бельгиец был отозван из «Валенсии», где провел первую часть этого сезона. В рамках Ла Лиги он сыграл один матч.

Подробную статистику экс-игрока «Спартака» можно найти здесь .

Фото: https://www.redbullsalzburg.at/