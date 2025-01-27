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  • «Однажды пастор признался, что Бог сказал ему, что я перейду в «Ливерпуль». Я отшутился: да, здорово, посмотрим». Гакпо о вере и том, как оказался в команде
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«Однажды пастор признался, что Бог сказал ему, что я перейду в «Ливерпуль». Я отшутился: да, здорово, посмотрим». Гакпо о вере и том, как оказался в команде

Коди Гакпо рассказал, как Бог помог ему перейти в «Ливерпуль».

Нидерландский вингер перешел в «Ливерпуль» из ПСВ в январе 2023 года. 

«Только в 2020 году в моей игре стал заметен настоящий прогресс. Именно тогда Рогер Шмидт занял пост нашего тренера и вывел нас на второе место. Мы по-прежнему сильно отставали от «Аякса», но в следующем году отстали всего на два очка и выиграли у него финал Суперкубка. Тогда, с их составом и тен Хагом на посту главного тренера, они казались непобедимыми. Победа в финале над «Аяксом» и мой гол в решающий момент? Это всегда будет много значить для меня.

Примерно в это же время до меня начали доходить слухи о переходе в Англию. Сейчас все, кто знаком со мной, знают, что я человек, руководствующийся своей верой. Однажды я встретился с пастором из моей церкви в Голландии, и он привел с собой друга, который был пастором в другом месте.

Этот другой пастор спросил: «Могу я тебе кое-что сказать?» Я сказал: «Конечно». Это было до того, как со мной связались крупные клубы. И он признался, что Бог сказал ему, что я перейду в «Ливерпуль». Я отшутился: мол, да, здорово, это мы еще посмотрим. «Манчестер Юнайтед» уже проявлял небольшой интерес, и я подумал: посмотрим.

Затем, летом 2022 года, «Юнайтед» подписал Антони. Я думал: что же мне делать? Я мог бы перейти в «Лидс», «Саутгемптон» или остаться в ПСВ. Я молился и просил Бога о наставлении. Но я должен был убедиться, что до меня дошло его послание. Поэтому я сказал, что если забью один гол, то перейду в «Саутгемптон». Если забью два раза, то перейду в «Лидс». Если забью три раза, то останусь.

На следующий день мы играли, и я забил дважды. Я также был автором третьего гола – и сначала его засчитали как автогол. Затем меня заменили. Итак, два гола, верно? Я подумал: «Ладно, значит, «Лидс». Я смирился со своим решением.

Сидя на скамейке запасных, я рассказал своему другу Джордану Тезе, который сейчас играет за «Монако», всю историю. Он сказал: «Если Бог хочет, чтобы ты остался, то этот автогол перепишут на тебя». Это было похоже на подбрасывание монеты, и я ждал, что они решат. Все могло сложиться по-другому! Но после игры они переписали гол на меня.

Я забил три гола, и моя судьба изменилась. Я остался в ПСВ. Это забавная история, но в некотором смысле это действительно важная часть паззла. Слава Богу, я остался, потому что это позволило мне сыграть на чемпионате мира, который привел меня в «Ливерпуль», – написал Гакпо в своей колонке для The Players’ Tribune.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Players’ Tribune
logoвысшая лига Нидерланды
logoпремьер-лига Англия
logoПСВ
logoЛиверпуль
logoКоди Гакпо
logoРогер Шмидт
logoЛидс
logoАнтони
logoДжордан Тезе
logoСаутгемптон
logoЭрик тен Хаг
logoМанчестер Юнайтед
logoАякс
религия
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