«Аль-Наср» Роналду начал переговоры о трансфере Бонифасе с «Байером»

«Аль-Наср» может подписать Виктора Бонифасе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , саудовский клуб начал официальные переговоры о приобретении игрока «Байера ».

Предполагается, что нигерийский нападающий заменит Талиску, который покидает клуб, где выступает Криштиану Роналду.

Как пишет Романо, в качестве другого кандидата рассматривается Джон Дуран . Однако «Астон Вилла » по-прежнему настаивает на том, чтобы оставить форварда в клубе.

Контракт Бонифасе с «Байером» рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне нигериец провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 1 ассист. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .