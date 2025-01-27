«Аль-Наср» Роналду начал переговоры о трансфере Бонифасе с «Байером»
«Аль-Наср» может подписать Виктора Бонифасе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб начал официальные переговоры о приобретении игрока «Байера».
Предполагается, что нигерийский нападающий заменит Талиску, который покидает клуб, где выступает Криштиану Роналду.
Как пишет Романо, в качестве другого кандидата рассматривается Джон Дуран. Однако «Астон Вилла» по-прежнему настаивает на том, чтобы оставить форварда в клубе.
Контракт Бонифасе с «Байером» рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне нигериец провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 1 ассист. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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