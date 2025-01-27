Хавбек ПАОК Камара о голе плечом «Левадиакосу»: «Все равно, как я забил. Голы всегда важны»

Мади Камара оценил победный мяч «Левадиакосу» в 20-м туре чемпионата Греции.

ПАОК выиграл 1:0, у полузащитника решающий гол ударом плечом (в обзоре на 6:20). Он отличился на 82-й минуте с передачи Кирила Десподова, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире .

«Мне все равно, как я забил, потому что голы всегда важны. Я рад за команду, мы всегда нацелены на победу. Было трудно, потому что мы слишком напрягались, ведь была еще игра в четверг [со «Славией» в Лиге Европы], но раз мы победили, все хорошо.

Все ребята помогали в защите и делали это очень хорошо, но с нашим составом мы должны постоянно забивать», – заявил полузащитник.

ПАОК выиграл впервые за 4 матча чемпионата страны (до этого дважды проиграли, 1 раз сыграли вничью), это 2-я победа подряд с учетом игры против «Славии» в Лиге Европы. Магомед Оздоев и Федор Чалов начали игру в запасе и появились на поле во втором тайме, Оздоев отметился предголевой передачей в эпизоде с голом Камара. Предыдущий раз в Суперлиге Греции команда побеждала 22 декабря «Атромитос». ПАОК остался на 4-м месте.

Следующий матч ПАОК сыграет против «Сосьедада» в последнем туре общего этапа ЛЕ 30 января, а 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск .

Оздоев помог с победным голом, Чалов опасно крутил издали – ПАОК наконец-то выиграл. Кризис позади?