«Зенит» о 81-й годовщине освобождения Ленинграда: «Вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира»

«Зенит» поздравил болельщиков с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда.

«Зенит» поздравляет с Днем полного снятия блокады Ленинграда.

81 год назад, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Сине-бело-голубые поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории.

Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира.

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда», – говорится в сообщении «Зенита».