«Зенит» о 81-й годовщине освобождения Ленинграда: «Вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
«Зенит» поздравил болельщиков с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда.
«Зенит» поздравляет с Днем полного снятия блокады Ленинграда.
81 год назад, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.
Сине-бело-голубые поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории.
Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира.
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда», – говорится в сообщении «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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