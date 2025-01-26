Тренер «Мальорки» Аррасате про ВАР в Испании: «Я перестаю любить футбол. Видеоассистенты стали главными героями»
Хагоба Аррасате недоволен работой ВАР в Испании.
«Мальорка» претендовала на пенальти в добавленное время в игре с «Бетисом» (0:1) после контакта Дани Родригеса с Анхелем Ортисом, но главный судья Хавьер Альберола Рохас и его видеоассистент проигнорировали эпизод. Вскоре Седрик Бакамбу забил решающий гол.
«Я глубоко опечален, потому что перестаю любить этот вид спорта, я теряю свою страсть.
В прошлом месяце мы чувствовали, что нас игнорируют. Все решения принимаются не в нашу пользу, когда могут быть в нашу – никто не смотрит повтор. Меня это удручает и печалит, я уже даже не чувствую негодования.
В четверг я буду смотреть не на то, кто главный судья, а на то, кто его видеоассистент. ВАР стали главными героями», – сказал главный тренер «Мальорки».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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