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Мостовой о фильме про себя: «Если кто-то обратится – с удовольствием. Про тех, которые чешут языком, но ничего не делают, снимать не надо»

Александр Мостовой рассказал, есть ли у него желание, чтобы про него сняли фильм.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».

– Фильм про какого футболиста вы хотели бы увидеть с Юрой Борисовым в главной роли? 

– Во-первых, у нас много было хороших футболистов. Я бы выделил тех, у кого судьба была непростая, хотя в нашем поколении у многих были непростые судьбы. Это сейчас другие люди. Например, я жил в километре от школы, выходил из дома с мячом и шел весь километр, жонглируя его. Сейчас, кому ни расскажешь, все удивляются и не верят.

Ясно, что про тех, которые чешут языком, но ничего не делают, не надо снимать. Но хороших футболистов много.

– Вы бы хотели, чтобы про вас сняли фильм с оскароносным актером в главной роли?

– У меня был момент лет 10 назад – мне предлагали сделать небольшой фильм. Но тогда время было другое. Сейчас все уходит в прошлое, появляются новые герои. Так что посмотрим.

Я не могу говорить про свое желание. Кто-то обратится – с удовольствием [снимем]. Нет – нет. Главное, чтобы не получилось так: когда делали фильм про Стрельцова, меня звали туда главным экспертом по футбольной части, но через месяц эти люди пропали. Видимо, нашли кого-то другого. Поэтому я даже фильм не смотрел, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
кино
logoпремьер-лига Россия
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