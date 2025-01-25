Мотта об 1:2 от «Наполи»: «Дело не в нехватке характера – «Юве» продемонстрировал его в 1-м тайме, создав трудности сопернику. Во 2-м тайме мы подсели»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги игры с «Наполи».

Туринский клуб проиграл матч 22-го тура Серии А со счетом 1:2.

«Я сожалею о поражении, потому что мы провели хороший первый тайм против соперника, который не случайно находится на первом месте. Во втором тайме мы испытывали трудности и по этой причине не смогли выиграть матч. У нас получалось хорошо отреагировать во многих других матчах, но на этот раз нам это не удалось.

«Ювентус » не выигрывал на на этом стадионе с 2019 года. Это непростое поле для нас, теперь давайте думать о следующем матче.

Дело не в нехватке характера, мы продемонстрировали его в первом тайме, создав трудности сопернику. В Брюгге мы потратили много энергии, а [сегодня] во втором тайме подсели», – сказал Мотта .