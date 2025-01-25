Маккенни не смотрит футбол: «Я его люблю, но у меня есть жизнь за пределами игры. Это не тот случай, когда кто-то ест, думает и дышит футболом 24/7. Никогда не смотрел финал ЧМ»

Уэстон Маккенни признался, что не смотрит футбол.

«Я не смотрю футбол. Когда я заканчиваю тренировку, я иду домой и смотрю фильмы, телешоу и полностью отключаюсь. Я никогда не смотрел финал чемпионата мира или Лиги чемпионов. Ничего. Так было всегда. На тренировках мы смотрим достаточно видео, чтобы иметь представление о ситуации.

Я люблю футбол, поверьте мне – он дал мне ту жизнь, которая у меня есть: возможность путешествовать и не беспокоиться о том, о чем, возможно, приходится беспокоиться другим людям. [Он дал мне] возможность помогать своей семье, когда могу, – но футбол – это не моя жизнь.

Мне нравится заниматься другими вещами, не связанными с футболом, я человек. Это не тот случай, когда кто-то ест, думает и дышит футболом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У меня есть жизнь за пределами игры», – сказал полузащитник «Ювентуса » в интервью The Athletic.