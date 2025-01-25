У Клюйверта 6+3 в 4 последних матчах за «Борнмут». Сегодня – гол и ассист в игре с «Ноттингемом»
Джастин Клйюверт делает результативное действие в четырех матчах подряд.
Полузащитник «Борнмута» забил победный гол и отдал голевую передачу в игре 23-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (5:0).
Нидерландец набрал 9 (6+3) очков в 4 последних матчах за клуб.
В прошлом туре в матче с «Ньюкаслом» он записал на свой счет хет-трик и ассист.
Его подробную статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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