У Клюйверта 6+3 в 4 последних матчах за «Борнмут». Сегодня – гол и ассист в игре с «Ноттингемом»

Джастин Клйюверт делает результативное действие в четырех матчах подряд.

Полузащитник «Борнмута » забил победный гол и отдал голевую передачу в игре 23-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест » (5:0).

Нидерландец набрал 9 (6+3) очков в 4 последних матчах за клуб.

В прошлом туре в матче с «Ньюкаслом» он записал на свой счет хет-трик и ассист.

Его подробную статистику можно увидеть здесь.