Пеп о трудностях «Ман Сити»: «Не забуду игроков, которые были в этот период. Знаю их имена. Они останутся в моем сердце»

Пеп Гвардиола высказался о непростом периоде для «Манчестер Сити».

«Я никогда не забуду тех игроков, которые были [в этот период]. Никогда. И они знают, о ком речь. В тех ужасных обстоятельствах, играя не на своей позиции...

Я знаю их имена. Все они останутся в моем сердце. Как травмированные игроки старались играть... Мне это нравится. Мне нравится то, кем они являются. Буду ценить их до конца своего пребывания здесь», – сказал тренер «Ман Сити ».