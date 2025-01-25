Пеп о трудностях «Ман Сити»: «Не забуду игроков, которые были в этот период. Знаю их имена. Они останутся в моем сердце»
Пеп Гвардиола высказался о непростом периоде для «Манчестер Сити».
«Я никогда не забуду тех игроков, которые были [в этот период]. Никогда. И они знают, о ком речь. В тех ужасных обстоятельствах, играя не на своей позиции...
Я знаю их имена. Все они останутся в моем сердце. Как травмированные игроки старались играть... Мне это нравится. Мне нравится то, кем они являются. Буду ценить их до конца своего пребывания здесь», – сказал тренер «Ман Сити».
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