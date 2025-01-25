Пеп о «Ман Сити»: «Чувствовал три месяца назад, что мы будем страдать. Так и случилось. Мы вернемся в следующем сезоне. А пока речь о том, чтобы выжить»
Пеп Гвардиола заявил, что «Ман Сити» вернется в следующем сезоне.
«Три месяца назад я чувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать. Так и случилось. Когда вы говорите «после «Ипсвича» они вернулись» и «против «Лестера» они вернулись»... Я отвечу, что на это нужно время.
В следующем сезоне мы вернемся, правда. Сейчас речь идет о том, чтобы выжить, пройти квалификацию», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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