Пеп о «Ман Сити»: «Чувствовал три месяца назад, что мы будем страдать. Так и случилось. Мы вернемся в следующем сезоне. А пока речь о том, чтобы выжить»

Пеп Гвардиола заявил, что «Ман Сити» вернется в следующем сезоне.

«Три месяца назад я чувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать. Так и случилось. Когда вы говорите «после «Ипсвича» они вернулись» и «против «Лестера» они вернулись»... Я отвечу, что на это нужно время.

В следующем сезоне мы вернемся, правда. Сейчас речь идет о том, чтобы выжить, пройти квалификацию», – сказал тренер «Манчестер Сити ».