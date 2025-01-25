Флик о «Барсе»: «Для меня важно побеждать в каждом матче. Против «Хетафе» мы сами были виноваты, играли не очень хорошо. Это должно измениться»

Ханси Флик высказался о результатах «Барселоны».

Завтра каталонцы встретятся с «Валенсией».

«Для меня очень важно побеждать в каждом матче. И именно так мы хотим к этому относиться. Мы всегда думаем о следующей игре. После «Валенсии» будем думать о матче с «Аталантой».

В игре с «Хетафе» мы сами виноваты, что не довели дело до победы, мы играли не очень хорошо, не были сконцентрированы. Это должно измениться. Мы должны быть сосредоточены с самого начала и до конца», – сказал тренер «Барсы».