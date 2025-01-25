Флик о «Барсе»: «Для меня важно побеждать в каждом матче. Против «Хетафе» мы сами были виноваты, играли не очень хорошо. Это должно измениться»
Ханси Флик высказался о результатах «Барселоны».
Завтра каталонцы встретятся с «Валенсией».
«Для меня очень важно побеждать в каждом матче. И именно так мы хотим к этому относиться. Мы всегда думаем о следующей игре. После «Валенсии» будем думать о матче с «Аталантой».
В игре с «Хетафе» мы сами виноваты, что не довели дело до победы, мы играли не очень хорошо, не были сконцентрированы. Это должно измениться. Мы должны быть сосредоточены с самого начала и до конца», – сказал тренер «Барсы».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем