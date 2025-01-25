Тренер «Химок» Артига: «Моя система работы – это всегда быть с мячом. Нужно готовиться не только физически, но и тактически»
Тренер «Химок» Франк Артига рассказал о своем стиле работы.
24 января «Химки» на сборе в Турции обыграли сербский «Явор» (5:1). В следующем матче подмосковная команда сыграет 31 января с новороссийским «Черноморцем».
«Моя система работы – это всегда быть с мячом. Все равно – на сборе это или во время чемпионата.
Только так мы можем это улучшить. Нужно готовиться не только физически, но и тактически. Это только начало, это первая неделя, еще пять впереди», – сказал Артига.
«Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в таблице Мир РПЛ с 16 очками в 18 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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