Тренер «Химок» Артига: «Моя система работы – это всегда быть с мячом. Нужно готовиться не только физически, но и тактически»

Тренер «Химок» Франк Артига рассказал о своем стиле работы.

24 января «Химки » на сборе в Турции обыграли сербский «Явор» (5:1). В следующем матче подмосковная команда сыграет 31 января с новороссийским «Черноморцем».

«Моя система работы – это всегда быть с мячом. Все равно – на сборе это или во время чемпионата.

Только так мы можем это улучшить. Нужно готовиться не только физически, но и тактически. Это только начало, это первая неделя, еще пять впереди», – сказал Артига .

«Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в таблице Мир РПЛ с 16 очками в 18 играх.