Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
Жоан Лапорта продолжает искать решение в ситуации с полузащитником Френки де Йонгом, контракт которого заканчивается в 2026 году. На данный момент он не согласился на его продление, переговоры зашли в тупик.
Как пишет Diario Sport, если в ближайшие месяцы не будет никаких подвижек, этот сезон может стать последним, когда нидерландец играет за каталонский клуб.
Лапорта дал ясно понять, что ни один игрок, у которого заканчивается контракт в том же сезоне, не начнет тренироваться с командой следующим летом. Подчеркивается, что есть «красная линия», которую он не желает переходить.
Контракты Пабло Торре, Иньяки Пеньи и Эрика Гарсии также закончатся в 2026 году. Однако президент не считает, что из-за этого могут возникнуть конфликты, как и в случае с Френки.
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