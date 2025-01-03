«Барса» и де Йонг снова обсудят продление контракта. Клуб хочет существенно снизить зарплату хавбека
Френки де Йонг еще может продлить контракт с «Барселоной».
Действующее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.
По информации As, стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества. При этом в «блаугране» считают, что де Йонг, один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен согласиться на существенное снижение зарплаты.
В текущем сезоне Ла Лиги нидерландец провел 8 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Де Йонг о контракте с «Барсой»: «Ушел бы, если бы чувствовал, что не могу внести вклад или команда не может конкурировать. Мое продление тема для газет, мне важно происходящее на поле»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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