«Барса» и де Йонг снова обсудят продление контракта. Клуб хочет существенно снизить зарплату хавбека

Френки де Йонг еще может продлить контракт с «Барселоной».

Действующее соглашение полузащитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.

По информации As, стороны снова хотят обсудить продление сотрудничества. При этом в «блаугране» считают, что де Йонг, один из самых высокооплачиваемых игроков команды, должен согласиться на существенное снижение зарплаты.

В текущем сезоне Ла Лиги нидерландец провел 8 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .

Де Йонг о контракте с «Барсой»: «Ушел бы, если бы чувствовал, что не могу внести вклад или команда не может конкурировать. Мое продление тема для газет, мне важно происходящее на поле»