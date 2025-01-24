Араухо выложил фото с Лапортой после продления договора с «Барсой»: «Мы продолжим бороться, чтобы наша история стала великой»

Рональд Араухо прокомментировал продление договора с «Барселоной».

Защитник подписал соглашение с каталонской командой до 2031 года.

«Очень доволен продлением договора с «Барселоной».

Я очень благодарен клубу и болельщикам за все, что они дали мне на поле и за его пределами с момента моего перехода в 2018 году.

Мы продолжим вместе бороться, чтобы наша история стала великой», – написал Рональд Араухо, приложив к публикацию фотографию с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Фото: x.com/RonaldAraujo_4