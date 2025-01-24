Араухо выложил фото с Лапортой после продления договора с «Барсой»: «Мы продолжим бороться, чтобы наша история стала великой»
Рональд Араухо прокомментировал продление договора с «Барселоной».
Защитник подписал соглашение с каталонской командой до 2031 года.
«Очень доволен продлением договора с «Барселоной».
Я очень благодарен клубу и болельщикам за все, что они дали мне на поле и за его пределами с момента моего перехода в 2018 году.
Мы продолжим вместе бороться, чтобы наша история стала великой», – написал Рональд Араухо, приложив к публикацию фотографию с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Фото: x.com/RonaldAraujo_4
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Рональда Араухо
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