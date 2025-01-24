Мартин продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года. Защитник провел 11 матчей в сезоне Ла Лиги

«Барселона» и Жерар Мартин подписали новое соглашение.

Каталонский клуб объявил о подписании нового договора с 22-летним защитником до 2028 года.

Прошлое соглашение футболиста завершалось в конце нынешнего сезона.

В этом сезоне Жерар Мартин провел 11 матчей в Ла Лиге и сделал одну результативную передачу.