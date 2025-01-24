«На месте «Матч ТВ» думал бы про футбол, а не постил новости из кинобизнеса». Булыкин о публикации про номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Дмитрий Булыкин предложил «Матч ТВ» думать о футболе.

Телеканал сделал публикацию в телеграм-канале о номинации российского актера Юры Борисова на «Оскар».

«Кто просит, тот и раскручивает.

Дали денег «Матч ТВ» – раскручивают они. Дадут деньги Первому каналу, будет он. А так как цитируемость у «Матч ТВ» большая, то все начинают постить оттуда. Все просто и логично.

Но то, что это как-то будет связано с футболом или со спортом – точно нет. Просто «Матч ТВ» уже осваивает новую территорию, хотя на их месте я бы думал про футбол.

Особенно про РПЛ или Лигу чемпионов, чтобы показывали такие праздники футбола на федеральном канале, а не постили бы новости из кинобизнеса», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

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