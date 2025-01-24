«Вест Хэм» хочет арендовать Андре Силву у «Лейпцига» или Бробби из «Аякса»

«Вест Хэм» намерен арендовать Андре Силву у «РБ Лейпциг» до конца сезона.

Решающий раунд переговоров между «молотками» и немецким клубом о переходе 29-летнего форварда пройдет сегодня. Также португалец интересен командам Бундеслиги.

Кроме того, «Вест Хэм» рассматривает вариант с 22-летним нападающим «Аякса» Брайаном Бробби.

В 8 матчах сезона Бундеслиги на счету Силвы 1 гол и 2 ассиста. У Бробби 1 мяч и 2 результативных паса в 17 играх Эредивизи.