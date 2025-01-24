«Вест Хэм» хочет арендовать Андре Силву у «Лейпцига» или Бробби из «Аякса»
«Вест Хэм» намерен арендовать Андре Силву у «РБ Лейпциг» до конца сезона.
Решающий раунд переговоров между «молотками» и немецким клубом о переходе 29-летнего форварда пройдет сегодня. Также португалец интересен командам Бундеслиги.
Кроме того, «Вест Хэм» рассматривает вариант с 22-летним нападающим «Аякса» Брайаном Бробби.
В 8 матчах сезона Бундеслиги на счету Силвы 1 гол и 2 ассиста. У Бробби 1 мяч и 2 результативных паса в 17 играх Эредивизи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем