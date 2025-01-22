Магуайр об «МЮ»: «Мы недостаточно сосредоточены психологически. Должны прекратить пропускать первыми. Есть вещи, к которым нужно быть ментально готовыми, чтобы выиграть матч»

Харри Магуайр высказался о психологических проблемах «Манчестер Юнайтед».

Защитнику задали вопрос, помогает ли игрокам «МЮ» слышать, как тренер [Рубен Аморим ] называет команду нервной.

«Мы говорили о первом голе на «Олд Траффорд». Речь не о командах, которые приезжают на «Олд Траффорд », чтобы раскрыть нас и тактически сломать. Все, кто были на матче с «Брайтоном » (1:3) знают, что это была игра 50/50, и она могла закончиться в любую сторону. Мы пропустили гол в самом начале, и знали, что должны были это остановить. Мы говорили об этом перед матчем.

Мы должны прекратить пропускать первыми. Первые голы в матчах с «Ноттингем Форест » и «Борнмутом» были забиты после розыгрыша стандартов.

Это не тактические проблемы – это вещи, на которых нужно сосредоточиться в игре, к которым нужно быть ментально готовыми, чтобы выиграть матч.

Футбольные матчи иногда зависят от небольших факторов. В данный момент они не в нашу пользу, потому что мы недостаточно сосредоточены психологически, чтобы заставить их исчезнуть», – заявил защитник «Манчестер Юнайтед ».