Магуайр об «МЮ»: «Мы недостаточно сосредоточены психологически. Должны прекратить пропускать первыми. Есть вещи, к которым нужно быть ментально готовыми, чтобы выиграть матч»
Защитнику задали вопрос, помогает ли игрокам «МЮ» слышать, как тренер [Рубен Аморим] называет команду нервной.
«Мы говорили о первом голе на «Олд Траффорд». Речь не о командах, которые приезжают на «Олд Траффорд», чтобы раскрыть нас и тактически сломать. Все, кто были на матче с «Брайтоном» (1:3) знают, что это была игра 50/50, и она могла закончиться в любую сторону. Мы пропустили гол в самом начале, и знали, что должны были это остановить. Мы говорили об этом перед матчем.
Мы должны прекратить пропускать первыми. Первые голы в матчах с «Ноттингем Форест» и «Борнмутом» были забиты после розыгрыша стандартов.
Это не тактические проблемы – это вещи, на которых нужно сосредоточиться в игре, к которым нужно быть ментально готовыми, чтобы выиграть матч.
Футбольные матчи иногда зависят от небольших факторов. В данный момент они не в нашу пользу, потому что мы недостаточно сосредоточены психологически, чтобы заставить их исчезнуть», – заявил защитник «Манчестер Юнайтед».
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