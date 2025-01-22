Ван Дейк повторил рекорд «Ливерпуля» по победам (35) в ЛЧ в первых 50 матчах
Вирджил ван Дейк повторил рекорд «Ливерпуля» по победам в Лиге чемпионов в первых 50 играх.
Защитник выиграл 35-й матч в турнире и догнал Фила Нила, выступавшего за мерсисайдцев с 1974 по 1985 год.
Во вторник ван Дейк принял участие в игре с «Лиллем» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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