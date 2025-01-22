Ван Дейк повторил рекорд «Ливерпуля» по победам (35) в ЛЧ в первых 50 матчах

Вирджил ван Дейк повторил рекорд «Ливерпуля » по победам в Лиге чемпионов в первых 50 играх.

Защитник выиграл 35-й матч в турнире и догнал Фила Нила , выступавшего за мерсисайдцев с 1974 по 1985 год.

Во вторник ван Дейк принял участие в игре с «Лиллем» (2:1).