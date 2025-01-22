«Боруссия» проиграла «Болонье» (1:2), пропустив дважды за две минуты. В лайве на победу итальянцев давали 19.00

«Болонья» победила «Боруссию» (2:1) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Дортмунда вел в счете большую часть матча, но пропустил дважды за две минуты в концовке встречи – на 71-й и 72-й.

В лайве на победу итальянского клуба можно было поставить с коэффициентом 19.00.

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87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось