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Бекхэм выступил на Всемирном экономическом форуме с речью о правах женщин: «Хочу, чтобы моя дочь имела такие же возможности, как ее братья. Развитие девочек сдерживает дискриминация»

Дэвид Бекхэм высказался о правах девушек на Всемирном экономическом форуме.

В понедельник бывший полузащитник «Реала», «МЮ» и сборной Англии получил награду Crystal Award на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе за «выдающееся лидерство и гуманитарную деятельность», направленную на защиту «прав самых уязвимых детей».

«Сегодня в мире больше детей, находящихся в нужде и под угрозой, чем когда-либо в новейшей истории. И всегда самые уязвимые дети сталкиваются с самыми большими трудностями – особенно девочки. Девочек сдерживает бедность, девочек сдерживает насилие, девочек сдерживает дискриминация.

Мне повезло быть отцом троих мальчиков и одной прекрасной девочки. Я хочу, чтобы моя дочь Харпер имела такие же возможности, как ее братья, и это должно быть нормой для всех девочек.

То, что ты девочка, не должно определять, что ты можешь делать, куда можешь идти и кем можешь стать. Какой это может быть удивительной перспективой, если мы сможем раскрыть их потенциал и поддержать их развитие.

Но девочкам нужно больше, чем слова. Им нужны возможности, коллективные действия и инвестиции», – сказал Бекхэм

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky News
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