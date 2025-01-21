Бекхэм выступил на Всемирном экономическом форуме с речью о правах женщин: «Хочу, чтобы моя дочь имела такие же возможности, как ее братья. Развитие девочек сдерживает дискриминация»
В понедельник бывший полузащитник «Реала», «МЮ» и сборной Англии получил награду Crystal Award на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе за «выдающееся лидерство и гуманитарную деятельность», направленную на защиту «прав самых уязвимых детей».
«Сегодня в мире больше детей, находящихся в нужде и под угрозой, чем когда-либо в новейшей истории. И всегда самые уязвимые дети сталкиваются с самыми большими трудностями – особенно девочки. Девочек сдерживает бедность, девочек сдерживает насилие, девочек сдерживает дискриминация.
Мне повезло быть отцом троих мальчиков и одной прекрасной девочки. Я хочу, чтобы моя дочь Харпер имела такие же возможности, как ее братья, и это должно быть нормой для всех девочек.
То, что ты девочка, не должно определять, что ты можешь делать, куда можешь идти и кем можешь стать. Какой это может быть удивительной перспективой, если мы сможем раскрыть их потенциал и поддержать их развитие.
Но девочкам нужно больше, чем слова. Им нужны возможности, коллективные действия и инвестиции», – сказал Бекхэм.
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