Ивелин Попов о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Человек может и на 500 евро прожить, а может и на 1000. В Болгарии тоже большая инфляция, на еду тратится очень много, когда в семье 4 человека»

Ивелин Попов ответил на вопрос о том, сколько денег тратит в месяц.

– Сейчас российских футболистов спрашивают, сколько им нужно в месяц для комфортной жизни. Сколько нужно вам, учитывая все семейные потребности?

– В одном месяце можешь потратить больше, в другом – меньше. Коммунальные услуги. Отправляешься в какую-то поездку или нет.

Не знаю, как сейчас в России, но в Болгарии тоже большая инфляция. И на еду тратится очень много, когда у тебя в семье 4 человека. Точную сумму не стану называть.

Но для нормальной жизни ты оплачиваешь электричество, бензин, еда – деньги уходят. Главное, чтобы был стимул работать, двигаться вперед, а не стоять на месте.

– В общем на 1000 евро вы вчетвером в Болгарии месяц прожить не смогли бы?

– Человек может и на 500 евро прожить, а может и на тысячу, и на три, и на десять.

На самом деле человек может все, – сказал бывший футболист «Спартака » Ивелин Попов , который сейчас выступает за «Ботев ».