Хаманн о Салахе: «Его переход в «Баварию» дал бы Кейну больше шансов выиграть трофеи. Могло бы быть отличное партнерство – Харри любит играть с быстрыми вингерами»
«Мохамед Салах процветает под имеющимся давлением последние 10 лет. Он забивает и создает голы. Я думаю, он будет успешен, куда бы он ни пошел.
Не считаю, что есть лига, где бы он не добился успеха. Очевидно, его возраст берется в расчет, но его выступления и форма заставляют меня думать, что у него есть по крайней мере еще пару лет на самом высоком уровне.
Если бы он перешел в «Баварию», он бы продолжал быть таким же успешным, как в «Ливерпуле». Они могут быть одной из 10 команд, стучащихся к нему в дверь, если он объявит о своем уходе.
Харри Кейн любит играть с быстрыми вингерами, как сейчас с Кингсли Команом, Лероем Сане и Майклом Олисе – он бы с радостью воспользовался шансом играть вместе с Мохамедом Салахом.
Присутствие Салаха в составе «Баварии» дало бы Кейну больше шансов выиграть трофеи. Если бы это произошло, то могло бы стать отличным партнерством», – сказал экс-игрок «Баварии» BestOffShoreSportsbooks.
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