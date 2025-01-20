Тренер ПАОК Касторина о ничьей с «Арисом»: «Мы заслуживали большего. У нас были моменты и владение»

Команда Чалова и Оздоева не выиграла в 3-м туре чемпионата Греции подряд.

Помощник главного тренера ПАОК Джанпаоло Касторина считает, что его команда могла победить «Арис». Игра в Салониках 19 января завершилась вничью (0:0), Спортс’’ показывал матч в прямом эфире .

«Это была очень хорошая игра, за исключением первых 15 минут мы заслуживали большего. Игроки выкладывались полностью. У нас было несколько моментов, мы владели мячом, действовали компактно.

Нужно быть стабильными и показывать хороший футбол. Мы должны чувствовать себя комфортно с мячом, быть целеустремленными, иметь мужество играть в свою игру и получать от нее всегда удовольствие», – заявил помощник главного тренера ПАОК.

Команда Чалова и Оздоева не выиграла в 3-м матче чемпионата подряд и набрала на отрезке 1 очко. ПАОК создал несколько опасных моментов, один из них – с участием нападающего Федора Чалова. Россиянин появился на поле на 75-й минуте и отметился скидкой пяткой в одной из комбинаций (таймкод в обзоре – 2:40).

Следующий матч в чемпионате Греции ПАОК проведет 26 января против «Левадиакоса», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 20:30 мск.

Шапи бил через себя, Чалов красиво пасовал пяткой в дерби – но кризис продолжается и у «Ариса», и у ПАОК