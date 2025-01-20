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«Спартаку» надо выигрывать Winline Зимний кубок РПЛ и закладывать характер победителя». Ещенко о красно-белых

Андрей Ещенко призвал «Спартак» побороться за Winline Зимний кубок РПЛ.

Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Красно-белые сыграют в одной группе с «Краснодаром» и «Динамо».

«Спартаку» нельзя побеждать в зимних турнирах? Им надо выигрывать все! После побед зимой мы и Кубок брали, и серебряные медали. Просто когда мы стали чемпионами, такого турнира еще не было. Так что это просто совпадение. 

Интересно посмотреть на подготовку команд, тем более когда есть спортивная составляющая. Не кровь из носу, но «Спартаку» надо выигрывать и закладывать характер победителя. Плюс это хорошая возможность просмотреть игроков. Главное, чтобы без травм», — сказал бывший футболист «Спартака».

После 18 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoАндрей Ещенко
logoКубок РПЛ
logoпремьер-лига Россия
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