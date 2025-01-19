«Интеру» интересен Тавареш. «Лацио» хочет выкупить защитника у «Арсенала» в конце сезона (Calciomercato)
«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу.
По информации Calciomercato, миланцы сделали запрос относительно 24-летнего футболиста.
«Интер» ищет альтернативные варианты на случай возможного ухода Таджона Бьюкенена.
Однако утверждается, что на данном этапе ответ «Лацио» был отрицательным. Клуб планирует выкупить игрока, принадлежащего «Арсеналу», за 5 млн евро плюс 4 млн бонусов в конце сезона.
В текущем сезоне Тавареш провел 15 матчей в Серии А, сделал 8 результативных передач. С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
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