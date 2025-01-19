«Интеру» интересен Тавареш. «Лацио» хочет выкупить защитника у «Арсенала» в конце сезона (Calciomercato)

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу.

По информации Calciomercato, миланцы сделали запрос относительно 24-летнего футболиста.

«Интер » ищет альтернативные варианты на случай возможного ухода Таджона Бьюкенена .

Однако утверждается, что на данном этапе ответ «Лацио » был отрицательным. Клуб планирует выкупить игрока, принадлежащего «Арсеналу », за 5 млн евро плюс 4 млн бонусов в конце сезона.

В текущем сезоне Тавареш провел 15 матчей в Серии А, сделал 8 результативных передач. С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь .