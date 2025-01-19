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  • «Интеру» интересен Тавареш. «Лацио» хочет выкупить защитника у «Арсенала» в конце сезона (Calciomercato)
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«Интеру» интересен Тавареш. «Лацио» хочет выкупить защитника у «Арсенала» в конце сезона (Calciomercato)

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Лацио» Нуну Таварешу.

По информации Calciomercato, миланцы сделали запрос относительно 24-летнего футболиста.

«Интер» ищет альтернативные варианты на случай возможного ухода Таджона Бьюкенена.

Однако утверждается, что на данном этапе ответ «Лацио» был отрицательным. Клуб планирует выкупить игрока, принадлежащего «Арсеналу», за 5 млн евро плюс 4 млн бонусов в конце сезона.

В текущем сезоне Тавареш провел 15 матчей в Серии А, сделал 8 результативных передач. С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
logoНуну Тавареш
logoЛацио
возможные трансферы
logoсерия А Италия
деньги
logoИнтер
logoАрсенал
logoТаджон Бьюкенен
logoпремьер-лига Англия
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