«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич» в 22-м туре АПЛ (6:0).

Фил Фоден забил 2 гола и отдал 1 ассист, за матч у полузащитника «Манчестер Сити» 16 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 5,74% игроков.

Фоден забил в 3-й игре подряд, ранее был гол «Вест Хэму» и дубль «Брентфорду». За 3 последних тура полузащитник забил больше голов (5), чем в 15 играх АПЛ до этого (1).

Жереми Доку забил и отдал ассист, у него 12 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 1,28% игроков. 12 очков – лучший результат полузащитника по очкам за игру в сезоне.

У Матео Ковачича также 1+1 – это 11 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч), полузащитника «Манчестер Сити» выбрали 1,53% игроков. Ковачич отдал 1-й ассист в чемпионате и забил впервые с октября 2024-го, тогда в 7-м туре был дубль «Фулхэму».

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