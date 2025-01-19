«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях

Луис Мигель Каррьон сравнил академии «Барселоны» и «Реала».

– Вы пять лет играли во второй и третьей командах «Барсы», что есть у Ла Масии, чего нет у академии «Реала»?

– Это разные модели. «Барселона » ищет игроков определенного профиля, и они с детства работают ради цели однажды попасть в первую команду.

Иньеста в 16 лет перешел в команду, в которой был я. Уже тогда говорилось о том, что они задумали с ним, и они достигли цели.

«Барселона » готовит футболистов в соответствии со своими потребностями, а игроки «Мадрида » могут лучше адаптироваться к командам любого стиля, – заявил воспитанник «Барселоны» и экс-тренер «Лас-Пальмаса» Каррьон.