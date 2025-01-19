Желудков об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Бессмысленно тратить такие деньги на иностранцев. Своих не готовят, академия нужна для галочки. Это неправильный подход»

Юрий Желудков раскритиковал потенциальный трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

Ранее сообщалось , что клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за полузащитника «Ботафого » до 40 млн евро в общей сумме.

«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита ». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны.

Задача – выиграть титул. «Краснодар » идет по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы.

Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.