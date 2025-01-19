Желудков об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Бессмысленно тратить такие деньги на иностранцев. Своих не готовят, академия нужна для галочки. Это неправильный подход»
Юрий Желудков раскритиковал потенциальный трансфер Луиса Энрике в «Зенит».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за полузащитника «Ботафого» до 40 млн евро в общей сумме.
«У богатых свои привычки. Мне до лампочки на эти траты «Зенита». Конечно, сейчас тратить такие деньги на иностранцев бессмысленно. Своих «Зенит» не готовит, они им не нужны.
Задача – выиграть титул. «Краснодар» идет по другому пути, у них работает академия. У «Зенита» академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к «Зениту» они не готовы.
Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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